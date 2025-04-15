Англія

Чех може змінити Баєр на АПЛ.

Манчестер Юнайтед стежить за ситуацією навколо нападника Баєра Патріка Шика.

За інформацією Sky Sport DE, чеський форвард входить до списку потенційних цілей клубу на позицію "дев’ятки".

Хоча керівництво "червоних дияволів" віддає перевагу молодшим гравцям, 29-річний Шик також розглядається як цікава опція. Перший контакт між сторонами вже відбувся, однак переговори поки що не перейшли в активну фазу.

Контракт гравця з леверкузенцями чинний до 2027 року, а клуб оцінює трансфер у €25–30 млн. Перевагу Шик надає саме Прем'єр-лізі, попри інтерес з боку клубів Саудівської Аравії — перехід на Близький Схід наразі не розглядається.

В цьому сезоні Шик забив 23 голи в 40 матчах.