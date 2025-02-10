Туреччина

28-річний іспанець може вирушити до Туреччини.

Захисник Тоттенгема Серхіо Регілон може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного іспанця зацікавлений Бешикташ, який вже веде переговори зі "шпорами".

Також зазначається, що турки хочуть скористатися тим, що іспанець втратив місце у складі команди Анже Постекоглу.

Нинішнього сезону Регілон провів лише п'ять матчів. Його контракт розрахований до кінця сезону.

Після 21 туру Бешикташ набрав 35 очок і посідає шосте місце у чемпіонаті Туреччини.