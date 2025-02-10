28-річний іспанець може вирушити до Туреччини.
Серхіо Регілон, Getty Images
10 лютого 2025, 20:24
Захисник Тоттенгема Серхіо Регілон може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
За інформацією джерела, у послугах 28-річного іспанця зацікавлений Бешикташ, який вже веде переговори зі "шпорами".
Також зазначається, що турки хочуть скористатися тим, що іспанець втратив місце у складі команди Анже Постекоглу.
Нинішнього сезону Регілон провів лише п'ять матчів. Його контракт розрахований до кінця сезону.
Після 21 туру Бешикташ набрав 35 очок і посідає шосте місце у чемпіонаті Туреччини.