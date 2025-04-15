Англія

Експерт вважає, що головний тренер став жертвою системи, а не причиною невдач.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер висловив підтримку головному тренеру Манчестер Юнайтед Рубену Аморіму, заявивши, що нинішні проблеми клубу — не його провина. На думку експерта, основну відповідальність слід покласти на власників та футболістів.

"Потрібно пам'ятати, що він не хотів переходити до клубу тут і зараз. Він хотів очолити його влітку. Проте результати досі недостатньо хороші. Ми розуміємо, що Манчестер Юнайтед не зможе вигравати у кожному матчі. Ми розуміємо, що це не топкоманда. Але вони з їхнім складом не повинні бути на тому місці, де зараз перебувають.

Потрібно подивитися на власників та футболістів. Тренер опинився у складній ситуації", — сказав Каррагер.

Манчестер Юнайтед перебуває на 14-му місці англійської Прем'єр-ліги.