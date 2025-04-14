Англія

"Сороки" демонструють потужні результати.

В рамках 32-го туру англійської Прем'єр ліги Ньюкасл вдома розгромив Манчестер Юнайтед (4:1).

Таким чином, "сороки" вперше за останні 94 роки двічі по ходу одного сезону обіграли МЮ в рамках чемпіонату Англії. В першому колі команда Едді Гау здобула перемогу над манкуніанцями із рахунком 2:0.

Зазначимо, що востаннє Ньюкаслу це вдавалося у сезоні-1930/1931 — тоді вони двічі перемагали "червоних дияволів" — 7:4 та 4:3.

Також Ньюкасл вперше за 55 років виграв три домашні матчі поспіль проти Манчестер Юнайтед та п'ять з останніх шести протистоянь, більше, ніж за попередні 41 зустріч разом узяті.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед програв більше матчів в АПЛ після відходу Фергюсона, ніж за всі роки з ним.