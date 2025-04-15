Англія

Клуб попрощається з досвідченими гравцями.

Влітку Манчестер Юнайтед попрощається одразу з двома ветеранами.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, 39-річний воротар Том Гітон та 37-річний захисник Джонні Еванс залишать клуб після завершення поточного сезону. Контракти обох гравців спливають 30 червня 2025 року, однак сторони не планують продовжувати співпрацю.

Для Еванса це був другий прихід у клуб — він повернувся влітку 2023 року та провів 12 матчів, забивши один м’яч. Гітон, також вихованець Юнайтед, повернувся на Олд Траффорд у 2019-му, завершивши багаторічну кар’єру в інших клубах.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед націлився на Шика.