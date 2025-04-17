Англія

Нідерландець залишається на Енфілд Роуд.

Капітан англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував пролонгацію трудової угоди з "червоними". Цитує досвідченого нідерландця офіційний сайт мерсисайдського клубу.

"Це те місце, де я можу провести свої найкращі моменти футбольного життя, домогтися успіху в клубі, як ми домагалися цього всі ці роки, і, сподіваюся, будемо це робити в майбутньому.

Я люблю місто, клуб та вболівальників Ліверпуля. Я люблю своїх товаришів по команді. Я люблю все, що уособлює Ліверпуль.

Це емоційний день не тільки для мене, а й для моєї родини. Мої діти теж майже як "скаузери", вони не знають нічого, крім Ліверпуля, особливо двоє моїх молодших.

Ви живете далеко від того місця, звідки я родом, у Голландії, і ви живете дуже хорошим життям, благословенним життям, але ми живемо так також завдяки людям із Ліверпуля, клубу, вболівальникам. Так що це єднання, яке я дійсно ціную.

Це допомагає мені й також уособлює мене. Мені справді подобається, яким є клуб загалом, що він собою представляє, і ці принципи та цінності справді важливі для мене та моєї родини", — заявив ван Дейк.

Додамо, що раніше Ліверпуль продовжив контракт із Салахом.