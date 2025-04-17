Англія

Вихованець лондонців стане вільним агентом цього літа — "шпори" готові зробити офіційну пропозицію вже найближчим часом.

28-річний захисник Саутгемптона Кайл Вокер-Пітерс цього літа стане вільним агентом. Футболіст ухвалив рішення не продовжувати контракт із клубом, за який виступає з 2020 року.

За інформацією джерел, на правого оборонця претендують одразу кілька клубів англійської Прем’єр-ліги: Челсі, Вест Гем, Фулгем, Крістал Пелас, однак найбільшу зацікавленість проявляє Тоттенгем. Саме лондонці, які є рідним клубом для гравця, вже найближчим часом можуть зробити офіційну пропозицію.

У поточному сезоні Вокер-Пітерс провів 32 матчі в складі "святих" у рамках чемпіонату та Кубка Англії, відзначившись двома результативними передачами та п’ятьма жовтими картками.

Transfermarkt оцінює футболіста, який має ямайське походження, у 18 мільйонів євро.