Англія

Підсилення атакувального ланцюга — ключова мета в разі виходу до Ліги чемпіонів.

Ньюкасл активно розглядає можливість підписання бразильського форварда Вулвергемптона Матеуса Кунью. Керівництво клубу бачить у ньому ідеальне підсилення атакувальної ланки завдяки його здатності діяти як у центрі нападу, так і на флангах.

Кунья може стати одним із головних трансферних пріоритетів "сорок" у літнє міжсезоння, особливо у випадку кваліфікації до Ліги чемпіонів. Вартість відступних за 25-річного бразильця складає 62,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Матеус Кунья забив 15 голів у 29 матчах за Вулвергемптон у сезоні-2024/2025.