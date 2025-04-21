Англія

Капітан Ліверпуля прокоментував чутки навколо майбутнього Александер-Арнолда та визнав, що команда поки не знає, як розвиватиметься ситуація.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував майбутнє свого партнера по команді Трента Александер-Арнолда, навколо якого останнім часом ширяться чутки про можливий трансфер в Реал.

"Відтоді, як я приєднався до клубу, Трент був фантастичним, просто фантастичним гравцем. Якщо він вирішить піти, за ним залишиться багато добрих спогадів.

Водночас захисник додав, що ситуація з майбутнім Трента залишається невизначеною: "Але наразі ми, як команда, не знаємо, що буде далі", — сказав нідерландець.

Контракт Александер-Арнолда з Ліверпулем чинний до літа 2025 року, і переговори щодо його продовження поки не дали результату.

Раніше стала відома зарплата, яку Реал Мадрид запропонував Тренту.