Тренер Тоттенгема розкритикував концентрацію гравців після чергової невдачі в АПЛ.
Анге Постекоглу, getty images
22 квітня 2025, 10:59
Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував болісну домашню поразку своєї команди у 33-му турі англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест (1:2).
"Ми повністю контролювали хід гри, демонстрували відмінний футбол і повинні були перемагати. Проте знову припустилися помилок у вирішальні моменти. Це проблема концентрації — ми занадто легко пропускаємо.
Ми всі розчаровані. Команда не відповідає власним стандартам, і за це ми несемо відповідальність", — заявив австралійський фахівець.
Звіт про матч читайте на Football.ua.