Англія

Тренер Тоттенгема розкритикував концентрацію гравців після чергової невдачі в АПЛ.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував болісну домашню поразку своєї команди у 33-му турі англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест (1:2).

"Ми повністю контролювали хід гри, демонстрували відмінний футбол і повинні були перемагати. Проте знову припустилися помилок у вирішальні моменти. Це проблема концентрації — ми занадто легко пропускаємо.

Ми всі розчаровані. Команда не відповідає власним стандартам, і за це ми несемо відповідальність", — заявив австралійський фахівець.

Звіт про матч читайте на Football.ua.