Ліга Європи

"Шпори" провалюються на внутрішній арені.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з франкфуртським Айнтрахтом (перша гра — 1:1) поспілкувався з журналістами. Цитує австралійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я не оцінюю свою кар'єру або свої людські якості словами інших людей. Якщо ви не вважаєте мене хорошим тренером, то завтрашній матч ніяк не вплине на вашу думку. У нас є хороша можливість, і ми не проґавимо її просто так, не вгризаючись у неї зубами та нігтями.

Не думаю, що перемога в Лізі Європи може повною мірою врятувати наш сезон, але може стати приємним доповненням. Загалом, усе залежить від ваших поглядів на життя в ширшому сенсі.

Сон Хин Мін не приїхав із нами до Німеччини. Він єдиний, хто не зіграє у матчі-відповіді. Сон має проблеми зі стопою вже кілька тижнів, мучиться від болю. В усьому іншому в нас все гаразд. Кевін Дансо тренується разом з усіма", — заявив Постекоглу.

Раніше головний тренер Айнтрахту висловився про матч-відповідь з Тоттенгемом.