Ліга Європи

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Айнтрахтом.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта (1:0).

"Я в захваті від багатьох речей, дуже пишаюся гравцями. Коли ти граєш вдома, у чвертьфіналі проти дуже гарної команди, ти знаєш, що тобі доведеться дуже багато працювати, бути дуже дисциплінованим, і тобі треба забити. Ми також мали показати свою майстерність. Я просто вважаю, що гравці були видатними, дуже пишаюся ними. У такій важливій грі вони показали гарний виступ, а це означає, що ми пройшли до півфіналу. Все могло закінчитися у першому матчі, але ми заслужили право вийти у півфінал.

На наш погляд, у нас був важкий сезон, і я думаю, що є якась причина, яка була досить очевидна — травми. Хребет нашої команди – часом якого не вистачало – Вікаріо, Ромеро, ван де Вен, Бентанкур, Соланке, всі вони були відсутні у різний час. У нас є вся група. Це не лише вони, це вся група разом. Ми знаємо, що можемо бути командою, яка може бути досить переконливою проти будь-якого суперника. Зараз ми у фінальній четвірці, тож ми дали собі шанс.

З Меддісоном все гаразд. Неймовірна мужність у той момент — ризикнути своїм тілом, добре знаючи, що він отримає досить сильний удар, і я здивувався, що це не червона картка. Дуже мужньо з його боку. Йому боляче, але я впевнений, що це відійшло на другий план, коли він дізнався, що допоміг нам вийти в півфінал.

Пенальті після перегляду ВАР? Ми можемо жартувати з цього приводу, але я думав, що це був явний пенальті. Я не впевнений, навіщо потрібний був ВАР. Якби то був захисник, то, можливо, була б червона картка. Це безумовно пенальті. Я не думаю, що епізод потребував перегляду. Знову ж таки, я думаю, що ми отримали те, що заслужили.

Ми не можемо забігати надто далеко вперед. Ми у півфіналі і гратимемо із важким суперником у півфіналі, але справа не в моїй вірі в команду. Що важливіше, так це віра, яка була у команди, тому що після такого сезону, як наш, гравцям та персоналу було б дуже легко, вони могли б залишити мене в досить вразливому положенні з погляду їхнього розколу, але я ніколи не відчував цього, навіть із усім шумом навколо нашого сезону. Вони були єдині у вірі в те, чого ми намагаємося досягти, і це те, що весь час надавало мені впевненості, що якщо ми отримаємо власний шматочок удачі в плані повернення деяких гравців, я дійсно вірив, що ця команда може досягти результатів. Ось що рухає мною. Це не так моя віра в них, як їхня віра в те, що ми робимо. Я є лідером для цього, але гравці також беруть на себе відповідальність за це, і за всі мої рішення, і за все, що я роблю, але ні на якому етапі я не відчував, що вони втратили віру в мене чи те, що ми робимо. Це важливо, коли у вас важкий сезон.

Сьогодні я той же тренер, що й вчора, тож якщо люди думають, що наша перемога робить мене кращим, чи хтось думає, що я погано справлявся вчора, я відчуваю те саме. Мені все одно, що довкола – мене це не хвилює, це не впливає на те, що я роблю. Для мене завжди важлива роздягальня. Чи вірять гравці? Чи вірить персонал? Це набагато важливіше за те, що про мене можуть думати інші. Так що, на жаль для багатьох із вас, вам доведеться потерпіти мене ще трохи, тож подивимося, що з цього вийде!", — наводить слова Постекоглу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Айнтрахт.