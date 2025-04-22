Англія

Колишній півзахисник Арсеналу працюватиме з Тоні Робертсом і Ніком Стенлі.

Джек Вілшир, колишній півзахисник Арсеналу, тимчасово очолить Норвіч на останні два матчі Чемпіоншипу.

До тренерського штабу Вілшера увійдуть Тоні Робертс і Нік Стенлі, які вже працювали в клубі раніше.

Це рішення є частиною тимчасових змін у тренерському складі «Норвіч», і керівництво клубу планує переглянути ситуацію по завершенню поточного сезону. Вілшир уже працював із молодими футболістами клубу і має досвід в роботі з командами на різних рівнях.

У зв'язку з непростим завершенням сезону, Вілшир та його помічники мають завдання завершити сезон на позитивній ноті. Наразі Норвіч посідає 14 місце чемпіонату. Команді не загрожує виліт.