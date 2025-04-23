Англія

Захисник Борнмута Дін Гюйсен може змінити клубну прописку вже найближчим часом.

Як раніше повідомлялося, декілька клубів АПЛ та Реал ведуть боротьбу за 20-річного центрбека Борнмута Діна Гюйсена.

Гюйсен має пункт про викуп у своєму контракті на суму 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що на сьогодні не є якоюсь фантастичною сумою.

Проте, як повідомляє AS, в Реалі дуже сумніваються, що клубу треба тратити таку суму саме на Гюйсена. Ще більше сумнівів з'явилося після впевненої гри Рауля Асенсіо.

Також є інформація, що Челсі готує суму на гравця та хоче, щоб він вже грав за команду на Клубному чемпіонаті світу, котрий стартує вже в середині червня. Самого Діна приваблює можливість змінити клуб в рамках АПЛ.

В цьому сезоні Дін провів 31 матч за Борнмут во всіх турнірах, на його рахунку 2 голи та 1 асист.

Раніше сам Гюйсен прокоментував інтерес до себе з боку Реалу.