Англія

33-річний бельгієць заявив про відкритість до нових викликів і зізнався, що ще має сили виступати на високому рівні.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може залишитися в АПЛ після завершення контракту з "містянами". 33-річний бельгієць, який раніше оголосив про свій намір піти з клубу на правах вільного агента цього літа, не виключає можливості продовження кар'єри в іншій команді англійської Прем'єр-ліги.

"Я не відчуваю ніяковості. Я сказав директорам клубу, що ще маю багато що віддати футболу. Хоч мені вже не 25, я досі можу грати на високому рівні", – заявив де Брюйне в інтерв'ю.

Хоча раніше гравця активно пов’язували з потенційними переходами в МЛС або клуби Саудівської Аравії, Кевін запевнив, що готовий розглядати всі можливі варіанти — з урахуванням не лише спортивних, але й особистих та сімейних чинників.

"Я відкритий для всього. Важливо знайти те, що матиме сенс для мене та моєї родини", – додав бельгієць.

Де продовжить кар'єру Кевін Де Брюйне?