Англія

Центральний захисник повністю відновився після травми й готовий допомогти команді в критичній фазі боротьби за виживання в Чемпіоншипі.

Головний тренер Плімута Мирон Мусліч підтвердив, що український центрбек Максим Таловєров повністю відновився після травми та буде включений до складу на важливу гру проти Престона, яка відбудеться в суботу, 26 квітня о 17:00.

"Максим Таловєров повідомив, що цілком здоровий. Він буде у складі на матч із Престоном", — зазначив наставник команди.

Нагадаємо, Таловєров приєднався до англійського клубу взимку та вже встиг провести 11 матчів, у яких двічі відзначився забитими м’ячами.

Наразі Плімут замикає турнірну таблицю, маючи у своєму активі 43 очки.