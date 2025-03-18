Ліга націй

До цього захисник перебував у резервному списку "синьо-жовтих".

Захисник Остіна Олександр Сваток отримав виклик до збірної України на майбутні матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У розташуванні національної команди 30-річний українець замінить травмованого Максима Таловєрова, якого сьогодні відправили до Плімута із Чемпіоншипу.

У нинішньому сезоні Сваток провів лише три матчі, в яких відіграв на полі 228 хвилин. У складі збірної на його рахунку вісім поєдинків.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.