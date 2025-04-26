Англія

Наразі зірковий бельгієць має одну офіційну пропозицію — від Чикаго Файр.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, який залишить клуб наприкінці сезону вільним агентом, є трансферною ціллю для італійського Комо.

Утім, незважаючи на нещодавні чутки, представник італійської Серії А не виходив на контакт із КДБ щодо можливого трансферу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Також повідомляється, що Челсі не веде активних переговорів з 33-річним бельгійцем, а інформація про перемовини з Інтер Маямі також не підтверджується.

За інформацією джерела, єдина відома пропозиція, яку зараз має Де Брюйне, — це від Чикаго Файр, про який стало відомо ще 10 днів тому. Вона досі залишається чинною.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Кевіна Де Брюйне також зацікавлена бірмінгемська Астон Вілла.