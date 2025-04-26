Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 квітня 2025 року.
Челсі — Евертон, Getty Images
26 квітня 2025, 18:27
Евертон із Миколенком поступився Челсі. Мінімальна виїзна поразка колективу Девіда Моєса.
Огляд матчу:
Челсі — Евертон 1:0
Гол: Джексон, 27
Челсі: Санчес — Лавія (Джеймс, 67), Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Санчо, 78), Палмер (Дьюзбері-Голл, 90+1), Нету — Джексон (Джордж, 90+2)
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Паттерсон (Янг, 64), Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Гує — Гаррісон (Шерміті, 64), Дукуре, Ндіає (Алькарас, 46) — Бету (Макніл, 64).