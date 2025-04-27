Англія

Італієць вірить у свою команду.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився після мінімальної перемоги над Евертоном (1:0) в рамках 34-го туру АПЛ. Цитує італійського фахівця BBC.

"У першому таймі моя команда контролювала хід гри. Ми домінували і не допускали моментів біля своїх воріт. Добре, що ми були досить сильні й агресивні, коли це було необхідно.

Ми багато разів говорили, що в нас немає сумнівів у Ніколасі Джексоні, Коулі Палмері та Роберті Санчесі. Це той момент, коли їх потрібно більше підтримувати. Ніко сьогодні забив гол. Коул також зіграв дуже добре.

Ви бачили, як партнери по команді святкували разом із Санчесом, зокрема й наприкінці гри. Вони знають, що для Роберта це був не найкращий момент, тому вони підтримують його.

Ми ставатимемо дедалі кращими і кращими, тому що гравці будуть дедалі краще і краще розуміти, як грати з різними суперниками. Безсумнівно, саме з цієї причини вболівальники повинні вірити в нас — наша команда ставатиме дедалі кращою і кращою. Це довгий шлях, і гравці багато чому навчаться", — сказав Мареска.

Наразі Челсі посідає 5-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 60 очок після 34-х зіграних матчів.