Англія

Камерунець може залишити МЮ.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана влітку може залишити манкуніанську команду та переїхати до Саудівської Аравії. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, керівництво МЮ веде активні переговори щодо трансферу 29-річного камерунця з саудівським клубом Неом, який представляє перший дивізіон місцевого чемпіонату.

Зазначається, що головний тренер "червоних дияволів" вірить у Онана та готовий надати йому шанс довести свою значимість в команді у наступному сезоні. Втім, воротар не проти розглянути пропозицію від саудівського клубу.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Цього сезону Андре Онана провів за Манчестер Юнайтед 45 матчів, пропустив 61 м'яч та 10 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Онана до Саудівської Аравії.