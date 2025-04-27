Камерунець може залишити МЮ.
André Onana, getty images
27 квітня 2025, 15:50
Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана влітку може залишити манкуніанську команду та переїхати до Саудівської Аравії. Про це повідомляє FootMercato.
За інформацією джерела, керівництво МЮ веде активні переговори щодо трансферу 29-річного камерунця з саудівським клубом Неом, який представляє перший дивізіон місцевого чемпіонату.
Зазначається, що головний тренер "червоних дияволів" вірить у Онана та готовий надати йому шанс довести свою значимість в команді у наступному сезоні. Втім, воротар не проти розглянути пропозицію від саудівського клубу.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.
Цього сезону Андре Онана провів за Манчестер Юнайтед 45 матчів, пропустив 61 м'яч та 10 разів відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Онана до Саудівської Аравії.