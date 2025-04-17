Ліга Європи

Португалець підтримав свого підопічного.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про воротаря команди Андре Онана. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Якщо наша команда забиватиме більше голів і активніше діятиме в нападі, то й захищатися ми будемо краще. Онана ще в Інтері довів, що він воротар топ-рівня. Просто часом бувають сезони, коли ти граєш гірше, ніж зазвичай.

Якщо говорити про помилки, то можете поглянути на мої показники. Вони найгірші в нашій команді, і я теж виступаю нижче свого рівня. Але все ж думаю, що я правильна людина на цій посаді. Те саме думаю і про Онана", — заявив Аморім.

Сьогодні, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи МЮ на Олд Траффорд прийматиме французький Ліон (перший матч — 2:2). Початок матчу о 22:00 за київським часом.