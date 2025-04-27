Англія

Драматичний м'яч данця на 96-й хвилині приніс нічию МЮ у матчі з Борнмутом.

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн нарешті перервав свою безгольову серію. У матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Борнмута данець забив на 96-й хвилині, врятувавши для "червоних дияволів" нічию — 1:1.

До цього Гойлунн не відзначався у шести поєдинках поспіль за МЮ у всіх турнірах. У поточному сезоні форвард провів 29 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив чотири голи.

Цей результат дозволив Манчестер Юнайтед уникнути чергової поразки в непростому відрізку сезону.

Портал Transfermarkt станом на зараз оцінює молодого нападника збірної Данії в 45 мільйонів євро. З моменту свого переходу до Манчестер Юнайтед він забив 25 голів та віддав 6 асистів у 86 матчах.