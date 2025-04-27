Англія

"Червоні" стали чемпіонами вперше з 2020 року.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу Ліверпуля в Прем'єр-лізі.

У неділю колектив Арне Слота забезпечив собі чемпіонський титул АПЛ, обігравши Тоттенгем у матчі 34-го туру (5:1). Для "містян" день теж склався вдало: команда здолала Ноттінгем Форест (2:0) і вийшла у фінал Кубка Англії. Після завершення поєдинку Гвардіола висловився про тріумф Ліверпуля.

"Від себе особисто і від імені всього нашого клубу хочу привітати Ліверпуль із чемпіонством в АПЛ. Безсумнівно, це заслужена перемога. Фантастична команда", — сказав Гвардіола.

Ліверпуль став чемпіоном Англії вперше з 2020 року. У період з 2021 по 2024 рік титул незмінно діставався Манчестер Сіті.