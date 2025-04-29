Англія

Вілфрід Ндіді може змінити команду вже цього літа — "лисиці" просять за нього лише дев'ять мільйонів євро, попри інтерес від провідних клубів.

Лестер більше не вважає Вілфріда Ндіді незамінною фігурою в центрі поля.

Як повідомляє BBC, англійський клуб готовий вислухати пропозиції щодо трансферу 27-річного опорника, попри те, що його контракт діє до 2027 року.

Ціна питання — близько дев’яти мільйонів євро. Це вдвічі менше за поточну ринкову вартість футболіста, яку оцінює Transfermarkt у 18 мільйонів. Таке зниження вартості пояснюється вильотом "лисиць" у Чемпіоншип та бажанням самого Ндіді покинути команду влітку.

У послугах нігерійця зацікавлені Марсель та Евертон. Раніше, у 2023 році, до гравця приглядалася і Барселона.

Цього сезону Ндіді провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом і чотирма асистами.