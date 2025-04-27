Італія

Центрбек може повернутися до Італії.

Італійська Болонья цікавиться центральним захисником англійського Лестера Калебом Околі. Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 23-річний італієць нігерійського походження хоче залишити "лисиць" після того, як команда вилетіла до Чемпіоншипу. Він зацікавлений у поверненні в Італію.

Зазначимо, що Околі перейшов до Лестера влітку 2024 року з італійської Аталанти за 14 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з англійським клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Калеб Околі відіграв за Лестер 22 матчі та забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Болонья стежить за Егіналду.