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Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Льюїс, 2, Гвардіол, 52

Ноттінгем Форест: Селс — Ебботт (Соса, 83), Міленкович, Мурільйо, Тоффоло — Андерсон (Сангаре, 71), Домінгес (Жота, 82) — Даніло (Еланга, 46), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд (Авонії, 71).

Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Ковачич (Гонсалес, 89), Льюїс — Савіо (Фоден, 81), Сілва, Гріліш (Гюндоган, 71) — Мармуш (Доку, 81).

Попередження: Гіббс-Вайт, Соса — Гріліш, О’Райлі