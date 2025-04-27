Англія
27 квітня 2025, 20:27
Манчестер Сіті здолав Ноттінгем Форест на шляху до фіналу Кубка Англії
Команда Нуну Ешпіріту Санту досхочу настукала по каркасу чужих воріт за рахунку 0:2 на користь суперників, але голів так і не забила.
Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті, Getty Images
27 квітня 2025, 20:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Льюїс, 2, Гвардіол, 52
Ноттінгем Форест: Селс — Ебботт (Соса, 83), Міленкович, Мурільйо, Тоффоло — Андерсон (Сангаре, 71), Домінгес (Жота, 82) — Даніло (Еланга, 46), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд (Авонії, 71).
Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Ковачич (Гонсалес, 89), Льюїс — Савіо (Фоден, 81), Сілва, Гріліш (Гюндоган, 71) — Мармуш (Доку, 81).
Попередження: Гіббс-Вайт, Соса — Гріліш, О’Райлі