Англія

Бразилець може розпочати новий сезон в складі манкуніанців.

Манчестер Юнайтед планує суттєво підсилити атакувальну ланку в літнє трансферне вікно. За інформацією Football Insider, одним із головних кандидатів на переїзд на Олд Траффорд є нападник Вулвергемптона Матеус Кунья.

У контракті 24-річного бразильця прописана клаусула про викуп у розмірі 62,5 мільйона фунтів стерлінгів, і керівництво "червоних дияволів" готове її активувати.

Кунья демонструє вражаючу результативність у сезоні 2024/25: на його рахунку 17 голів і шість асистів у 32 матчах за "вовків" у всіх турнірах.

Очікується, що потенційний трансфер стане частиною масштабної перебудови складу "Юнайтед" у міжсезоння.