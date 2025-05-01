Ліга Європи

Іспанець відзначив силу суперника.

Головний тренер Атлетіка Більбао Ернесто Вальверде поділився своїми думками щодо першого матчу 1/2 фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Манчестер Юнайтед перебуває на незвичній позиції в Прем'єр-лізі, але ми повинні пам'ятати, що нам протистоїть одна з найіменитіших команд Європи.

МЮ може легко виграти Лігу Європи. Манчестер Юнайтед — це клуб Ліги чемпіонів, і зараз перемога в Лізі Європи — єдиний шанс для них потрапити до турніру, де вони мають бути присутніми.

У грі з таким суперником нам потрібно враховувати багато факторів. Вони дуже сильні при стандартних положеннях завдяки Гойлунну, Магвайру, де Лігту, якщо останній зіграє, а також Бруну Фернандешу, який вміє їх виконувати. Це велика команда з великими можливостями. Якщо зосередитися на чомусь одному, можна упустити інше

На жаль, Оян Сансет не допоможе нам у матчі з Манчестер Юнайтед. Це безумовно велика втрата для нас, але ми дивимося тільки вперед", — заявив Вальверде.

Перший матч між Атлетік Більбао та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.