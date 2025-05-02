Англія

Бельгійський півзахисник може поповнити склад Файр, обійшовши за інтересом Інтер Маямі, Нью-Йорк Сіті та Ді Сі Юнайтед.

Півзахисник Кевін Де Брюйне наближається до трансферу в МЛС, і саме Чикаго Файр наразі є фаворитом у боротьбі за бельгійця. Про це повідомляє журналіст Пол Теноріо з The Athletic.

Попри інтерес з боку Ді Сі Юнайтед та Нью-Йорк Сіті, саме Файр випередили конкурентів у переговорах із 33-річним футболістом, який залишить Манчестер Сіті після закінчення сезону. Очікується, що Де Брюйне стане гравцем за контрактом призначеного гравця (Designated Player), і наразі Чикаго має вільне місце для такого підписання.

Інтер Маямі, який раніше розглядав можливість запрошення Кевіна, втратив шанс через заповнені слоти ДП: у складі вже перебувають Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс і Хорді Альба.

Сам Де Брюйне, за інформацією джерел, віддає перевагу переїзду до США, а не до Саудівської Аравії, що додатково зміцнює позиції МЛС як бажаного напрямку для європейських зірок на завершенні кар’єри.

За 10 сезонів в АПЛ бельгієць провів блискучу кар’єру: 189 гольових дій, два звання найкращого гравця сезону, а також статус одного з найкращих півзахисників у світовому футболі. Очікується, що трансфер може бути оформлений найближчим літом.