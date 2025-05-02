Англія

Тренер Манчестер Сіті заявив, що після завершення угоди з клубом зробить перерву у кар'єрі.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився своїми думками про майбутнє після завершення контракту з англійським клубом. За його словами, він має намір зробити паузу в тренерській кар'єрі, але не виключає, що може взяти пенсію.

"Я впевнений, що після завершення контракту з Манчестер Сіті я зупинюся. Не знаю, чи піду на пенсію, але зроблю перерву», — сказав Гвардіола. Він також підкреслив, що попри труднощі цього сезону, робота приносить задоволення, і важливо пам'ятати лише хороші моменти.

Також тренер зазначив, що навчання йде не тільки через поразки, але й через перемоги. Пеп Гвардіола підкреслив, що сезон став важливим етапом в його тренерському досвіді, попри деякі неочікувані труднощі.

Нагадаємо, Гвардіола очолив Манчестер Сіті в липні 2016 року, а його контракт із клубом діє до літа 2027 року.