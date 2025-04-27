Англія

Тренер Ман Сіті закликав думати про вболівальників, для яких поїздка до Лондона стає непідйомною фінансовою ношею.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола перед півфіналом Кубка Англії проти Ноттінгем Форест звернув увагу на проблеми вболівальників, які постають перед труднощами через високу вартість поїздок на матчі.

Фахівець запропонував переглянути формат проведення півфінальних поєдинків і замість традиційного Вемблі обирати нейтральні стадіони, розташовані ближче до команд.

"Було б розумно проводити такі матчі на півночі, наприклад на Олд Траффорд, Етіхаді, Енфілді або Гудісон Парку. Людям і так складно фінансово, а додаткові витрати на квитки, переїзди і ночівлю — це надто велике навантаження", — підкреслив Гвардіола.

Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Кубка Англії