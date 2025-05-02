Іспанія

Англійці прагнуть підсилити атаку та зробити бразильця головним гравцем лінії нападу.

Манчестер Юнайтед активно шукає можливості для посилення своєї атаки і, за інформацією Fichajes, вже націлився на бразильця Родріго з мадридського Реала. За повідомленнями, англійський клуб готовий запропонувати за вінгера 80 мільйонів євро.

У Юнайтед мають намір побудувати сильну атакувальну лінію, де Родріго стане ключовим гравцем. Натомість у Реалі ситуація змінилася: конкуренція в складі зростає, і хоча бразильський вінгер продовжує демонструвати сильні виступи, його роль у команді може зменшитись.

Президент Реала Флорентіно Перес не заперечує проти трансферу, оскільки це дозволить скоригувати склад та зменшити зарплатну відомість.

Родріго, хоча і заявляв, що хоче залишитися в Мадриді, може бути готовим розглянути можливість приєднатися до АПЛ, якщо отримає пропозицію про провідну роль у команді.

Цього сезону бразилець відзначився 13 голами та 10 асистами в 50 матчах за Реал у всіх турнірах.