Англія

Угода з футболістом буде розрахована до літа 2030 року.

Нападник Гавра Енцо Кана-Бїїк у літнє трансферне вікно стане гравцем Манчестер Юнайтед.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" домовилося про підписання контракту з 18-річним французом, який буде розрахований до літа 2030 року.

Також зазначається, що футболіст дістанеться МЮ безкоштовно у якості вільного агента.

Цього сезону син відомого камерунського захисника Андреа Кана-Біїка провів 14 матчів у молодіжному чемпіонаті Франції, де забив вісім голів.

Раніше повідомлялося, що МЮ готовий активувати пункт про викуп Куньї.