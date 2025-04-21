Німеччина

Захисник Баєра заявив, що не продовжуватиме контракт з клубом і вже повідомив про це керівництво ще на початку сезону.

Центральний захисник Баєра Йонатан Та зробив заяву щодо свого майбутнього. 29-річний футболіст підтвердив, що покине леверкузенський клуб після закінчення чинної угоди, яка діє до 30 червня 2025 року.

"Чи покину я "Баєр"? Так, безумовно. Рішення щодо майбутнього? Ні, чесно кажучи, у мене немає конкретних термінів. Але клуб про це знає. І, як я завжди робив, я повідомив усе дуже відкрито. Усе було сказано з самого початку. Був момент, коли я вирішив не продовжувати контракт і не залишатися тут, і ситуація залишається незмінною", — заявив Та в інтерв’ю TMW.

Нагадаємо, Джонатан Та приєднався до Баєра у 2015 році та з того часу провів майже 400 матчів за клуб у всіх турнірах, ставши одним із ключових гравців оборони "фармацевтів".