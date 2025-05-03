Англія

"Містяни" продовжують боротьбу за ЛЧ.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після перемоги над Вулвергемптоном (1:0) в матчі 35-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Якщо дивитися на результати, то ми додали, якщо дивитися на гру — нам ще багато чого належить зробити. У перші 20 хвилин Вулвергемптон був набагато, набагато кращими за нас, у них були моменти. Нам пощастило. Ми грали не так, як хочемо, але ми знаємо, заради чого продовжуємо боротися.

Ми йдемо вище, ніж кілька тижнів тому, ми виграли п'ять або шість матчів, а інші команди втратили очки. Якщо ми гратимемо як сьогодні, то це здорово, але розслаблятися не можна. Така перемога хороша тим, що дає зрозуміти: нам потрібно продовжувати працювати", — сказав Гвардіола.