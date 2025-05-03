Англія

Черговий претендент на нігерійського вінгера.

Лондонський Арсенал влітку хоче оформити трансфер вінгера італійської Аталанти Адемоли Лукмана. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 27-річний нігерієць остаточно вирішив після поточного сезону залишити "богиню". Лондонці хочуть скористатися бажанням гравця піти з італійської команди, хоч і розуміють, що їм доведеться зіштовхнутися з серйозною конкуренцією за футболіста, на якого претендують відразу декілька європейських топ-клубів.

Зазначається, що Аталанта може запросити за Лукмана близько 60 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Адемола Лукман відіграв за Аталанту 37 матчів, забив 18 голів та віддав 7 результативних передач.