Лондонський Челсі виявляє серйозний інтерес до універсального захисника амстердамського Аякса Йорреля Гато. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" ще не вело перемовин з нідерландським клубом щодо 19-річного гравця, але практично напевно зроблять пропозицію найближчого літа.

Зазначається, що Аякс захоче отримати за свого вихованця близько 40 млн. євро.

Чинна трудова угода футболіста з "аяксидами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Йоррель Гато відіграв за Аякс 47 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.

 