Лондонці працюють на перспективу.
Jorrel Hato, getty images
03 травня 2025, 14:53
Лондонський Челсі виявляє серйозний інтерес до універсального захисника амстердамського Аякса Йорреля Гато. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, керівництво "синіх" ще не вело перемовин з нідерландським клубом щодо 19-річного гравця, але практично напевно зроблять пропозицію найближчого літа.
Зазначається, що Аякс захоче отримати за свого вихованця близько 40 млн. євро.
Чинна трудова угода футболіста з "аяксидами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Цього сезону Йоррель Гато відіграв за Аякс 47 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.