Англія

Лондонці працюють на перспективу.

Лондонський Челсі виявляє серйозний інтерес до універсального захисника амстердамського Аякса Йорреля Гато. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" ще не вело перемовин з нідерландським клубом щодо 19-річного гравця, але практично напевно зроблять пропозицію найближчого літа.

Зазначається, що Аякс захоче отримати за свого вихованця близько 40 млн. євро.

Чинна трудова угода футболіста з "аяксидами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Йоррель Гато відіграв за Аякс 47 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.