Англія

Аутсайдер чемпіонату ледь не відібрав найважливіші очки у Лідса, який був близьким до втрати чемпіонства.

Плімут у заключному матчі Чемпіоншипу поступився Лідсу з рахунком 1:2.

Плімут відкрив рахунок на 18 хвилині зусиллями Семюела Байрема, який зрізав м'яч у свої ворота, проте на старті другого тайму Лідс відігрався завдяки голу у виконанні Вілфріда Ньйонто.

Потім на першій компенсованій хвилині Лідс забив переможний і, як виявилося, чемпіонський м'яч, автором якого став колишній гравець донецького Шахтаря Манор Соломон.

Також додамо, що український захисник Максим Таловєров провів весь матч у складі Плімуту.

Таким чином, Лідс став чемпіоном Чемпіоншипу і вийшов у АПЛ безпосередньо разом із Бернлі. Обидві команди набрали по 100 очок за 46 турів.

У півфіналах плей-оф за місце в АПЛ зіграють Шеффілд Юнайтед, Сандерленд, Ковентрі та Брістоль Сіті.

Плімут ще минулого туру попрощався з другим дивізіоном Англії, зайнявши передостаннє, 23 місце.