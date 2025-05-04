Англія

Кар’єра в лондонському клубі пішла не за планом.

Французький нападник Крістофер Нкунку влітку 2023 року перейшов до складу лондонського Челсі з німецького РБ Лейпциг за 60 млн євро.

Однак навряд чи кожна із сторін вважатиме цей трансфер успішним — футболіст лише через травми пропустив майже 250 днів роботи (понад 40 матчів) з клубом за цей час.

У підсумку, за чотири роки до завершення дії чинної угоди 27-річний виконавець поставив "синіх" перед фактом того, що хоче залишити колектив уже найближчого літа.

Перемовини про його можливий продаж розпочались без зволікань, а серед клубів-претендентів на гравця присутня, зокрема, мюнхенська Баварія.

У цьому сезоні на рахунку Нкунку 42 матчі, 14 голів та п’ять гольових передач.