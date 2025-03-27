Німеччина

Француз може повернутися до Німеччини.

Мюнхенська Баварія має намір придбати нападника лондонського Челсі Крістофера Нкунку. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, керівництво "ротен" планує посилити лінію атаки команди під час найближчого трансферного вікна. Баварія хоче підписати центрального нападника для ротації Гаррі Кейна в наступному сезоні.

Зазначається, що трансфер Нкунку планується профінансувати з грошей, отриманих від лондонського Тоттенгема за викуп іншого французького нападника Матіса Теля, який наразі на правах оренди виступає у складі "шпор". Тоттенгем орендував у Баварії Теля з опцією викупу за 60 млн. євро.

Цього сезону Крістофер Нкунку відіграв за Челсі 38 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.