Англія

"Червоні" підняли свій імідж.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів про переваги у перемозі в англійській Прем'єр-лізі. Цитує нідерландського фахівця The Guardian.

"Головна перевага у виграші чемпіонату полягає в тому, що раніше, розмовляючи з гравцями, якими ми цікавилися, я завжди твердив їм, що наші вболівальники дуже особливі і виступати за наш клуб — це особлива честь. Хоча, мабуть, і говорити все це було необов'язково.

Але після неділі перемоги в АПЛ, думаю, мені не доведеться нікому говорити про особливості наших вболівальників, і це неймовірно. Перемога в чемпіонаті, плюс наші вболівальники — це чудовий стимул для будь-якого гравця, якого ми хочемо запросити.

Ми не збираємося міняти всіх, але в команду прийдуть кілька гравців, і в майбутніх іграх буде певна ротація. Ротація не означає, що ми збираємося програти всі матчі, що залишилися — ми дуже віримо в гравців, з якими збираємося грати зараз, — але я думаю, що було б чесніше судити нас за загальною кількістю очок, які ми набрали зараз, порівняно з тими, хто вигравав лігу в минулому, де їм все одно доводилося боротися до кінця", — сказав Слот.