Англія

Наставник Ліверпуля бачить у невдачі позитив та відзначає характер своєї команди.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку своєї команди від Челсі (1:3) у матчі англійської Прем'єр-ліги. Попри негативний результат, нідерландський фахівець знайшов у грі багато світлих моментів.

"Важко шукати позитиви у програші, але вони були. Ми контролювали м’яч на полі суперника, а це не так часто вдається проти Челсі на їхньому стадіоні", — зазначив Слот.

Він підкреслив, що команда не опустила руки, програючи 0:2, і мала шанси змінити хід гри: "Коли ми забили, була надія, але до реального повернення в матч ми все ж не дотягнули. Важливо, що команда боролася до останнього".

Слот також нагадав, що у першому колі Ліверпуль переміг Челсі, хоча й володів м’ячем менше — цього разу все склалося навпаки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Ліверпуль у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25.