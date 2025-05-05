Англія

"Червоні" будуть працювати на трансферному ринку.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився щодо роботи клубу під час літнього трансферного вікна. Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Літо вже буде великим, тому що ми продовжили контракти з Вірджилом ван Дейком та Мо Салахом. Не думаю, що впродовж більшої частини сезону всі очікували цього. Зберегти їх дуже важливо для нас.

Я вже говорив, що задоволений складом, який у нас є. Подивимося, що буде влітку, але іноді корисно додати свіжої енергії. Це вже хороше літо, ми виграли АПЛ. Будемо купувати тільки якщо ми знайдемо на ринку когось, хто зможе нас підсилити", — сказав Слот.