Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 5 травня 2025 року.

Крістал Пелес у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Ноттінгем Форест (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 60 хвилині завдяки результативному удару у виконанні Еберечі Езе, але через чотири хвилини Мурільйо зрівняв цифри на табло.

Після 35 турів Ноттінгем набрав 61 очко і посідає шосте місце в АПЛ, а у Крістал Пелес 46 балів та 12 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Ноттінгем Форест у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Крістал Пелес — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Езе, 60 (пен) - Мурільйо, 64.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г'юз, 61), Камада (Лерма, 87), Мітчелл — Сарр, Езе — Матета (Нкетіа, 76).

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо (Морато, 81), Вільямс — Сангаре (Єйтс, 76), Домінгес (Соса, 66) — Еланга, Гіббс-Вайт, Андерсон — Вуд.

Попередження: Муньйос, Камада — Домінгес, Селс, Сангаре, Вільямс, Гіббс-Вайт, Айна, Єйтс.