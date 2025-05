Ярмолюк перетворюється в основного гравця Брентфорда, все частіше отримуючи місце в стартовому складі. У п'яти останніх турах Єгор чотири рази виходив на поле з перших хвилин, а вчора відіграв повний матч проти Ноттінгем Форест – головної сенсації АПЛ. Брентфорд переміг і не пустив суперника в зону Ліги чемпіонів, а Ярмолюк тричі опинився в центрі уваги.

Українець стартував у центрі в парі з Нергором, але активно зміщувався на лівий фланг. І під час побудови атак (заповнював зону, коли Льюїс-Поттер підіймався на чужу половину), і під час позиційної оборони (страхував лівого захисника в дуелях з Елангою та Гіббс-Вайтом). Саме так Єгор потрапив у перший хайлайт – прочитав задум швидкого дриблера Еланги та відібрав м'яч на вході у штрафний майданчик.

Брентфорд був помітно кращим у боротьбі та перевершив Ноттінгем за інтенсивністю. Ярмолюк зробив свій внесок, вигравши 6 з 9 єдиноборств і зробивши 6 підбирань. Наприкінці першого тайму він намагався вигризти м'яч у Єйтса та сильно завівся, коли отримав від капітана Форест спершу по обличчю, а потім за інерцією ногами. Єгор сказав кілька різких слів, чим ледь не спровокував бійку. Опонент відреагував дуже спокійно, обнявши нашого хавбека, тому все завершилось мирно.

Третій яскравий епізод трапився на 88 хвилині. Ярмолюк на фоні втомлених партнерів і суперників видав рейд з власної половини до чужого штрафного. Змістився по лінії в центр, проскочив двох і викотив під зручний удар Мбемо – камерунець трішки не докрутив у дальню "дев'ятку". Дуже близько до першої результативної дії в АПЛ. Але дивуватись відсутності голів і асистів не варто – Єгор по суті грає опорника.

Кілька місяців тому Ярмолюк отримав визнання, коли АПЛ опублікувала статистику подоланої дистанції. В розрахунку на 90 хвилин українець пробігає 12,9 кілометра – найкращий показник у всьому чемпіонаті. Тренер Брентфорда постійно хвалить його. Після матчу з Ньюкаслом у грудні Томас Франк висловив персональне захоплення Єгором і здійняв оплески в роздягальні.

"Він дуже динамічний футболіст. Добре діє під пресингом, в дуелях, підкований технічно. У нього фантастичне мислення. У цьому сезоні він зробив великий крок вперед. Мені найбільше подобається в Єгорі менталітет і концентрація на тренуваннях", – більш розгорнуто тренер розповів про сильні сторони Ярмолюка в інтерв'ю Сетанті минулого тижня.

Вболівальники Брентфорда у соцмережах видали компліменти конкретно за вчорашній матч:

Really underrated yarmoliuk performance. Dropped into LB when we were defending to protect KLP and was still running mad in the 91st minute. Think that’s his position solidified for good now

Special mention for Yarmoliuk. He’s been excellent since coming back into the sides full of energy getting up and down the pitch and using the ball well. Really looks the part.. @beesotted @BrentfordFC