Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 1 травня 2025 року.
Ноттінгем Форест - Брентфорд, Getty Images
02 травня 2025, 09:39
Брентфорд у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Ноттінгем Форест (2:0).
Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині голом відзначився Кевін Шаде.
Потім у середині другого тайму "вишні" подвоїли перевагу в рахунку завдяки голу у виконанні Йоана Вісси.
Також додамо, що у складі Брентфорда усю гру провів український півзахисник Єгор Ярмолюк.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Брентфорд у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Ноттінгем Форест - Брентфорд 0:2
Голи: Шаде, 44, Вісса, 70.
Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Сангаре, 75), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Єйтс, Андерсон (Авонії, 61) — Еланга, Гіббс-Вайт (Сілва, 75), Гадсон-Одої (Домінгес, 46) — Вуд.
Брентфорд: Флеккен — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер (Генрі, 46) — Нергор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде (Єнсен, 67) — Вісса.
Попередження: Гіббс-Вайт, Андерсон, Вільямс — Льюїс-Поттер, Мбемо, Нергор, Ярмолюк.