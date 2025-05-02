Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 1 травня 2025 року.

Брентфорд у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Ноттінгем Форест (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині голом відзначився Кевін Шаде.

Потім у середині другого тайму "вишні" подвоїли перевагу в рахунку завдяки голу у виконанні Йоана Вісси.

Також додамо, що у складі Брентфорда усю гру провів український півзахисник Єгор Ярмолюк.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Брентфорд у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ноттінгем Форест - Брентфорд 0:2

Голи: Шаде, 44, Вісса, 70.

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Сангаре, 75), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Єйтс, Андерсон (Авонії, 61) — Еланга, Гіббс-Вайт (Сілва, 75), Гадсон-Одої (Домінгес, 46) — Вуд.

Брентфорд: Флеккен — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер (Генрі, 46) — Нергор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде (Єнсен, 67) — Вісса.

Попередження: Гіббс-Вайт, Андерсон, Вільямс — Льюїс-Поттер, Мбемо, Нергор, Ярмолюк.