Англія

Один із символів мерсисайдців прощається з клубом як вільний агент — Салах уже попрощався з партнером публічно.

Трент Александер-Арнольд, багаторічний захисник Ліверпуля та один із лідерів клубу, після завершення поточного сезону залишить англійський гранд. Футболіст не продовжуватиме контракт, який спливає 30 червня 2025 року, й уже досяг домовленості з мадридським Реалом, куди перейде на правах вільного агента.

Прощання з Трентом викликало емоційну реакцію серед партнерів по команді. Зокрема, Мохамед Салах залишив теплі слова підтримки:

"Було приємно розділити з тобою особливу дружбу та грати поряд. Бажаю тобі всього найкращого. Впевнений, ми ще зустрінемося", — написав єгиптянин у соцмережах. Александер-Арнольд відповів символом серця та назвав Салаха братом.

Трент є вихованцем академії Ліверпуля. У нинішньому сезоні захисник провів 42 матчі, відзначився чотирма голами та вісьмома асистами.