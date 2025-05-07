Англія

Керманич Манчестер Юнайтед виключив можливість продажу капітана.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім знову підтвердив, що клуб не має наміру продавати в літнє трансферне вікно свого основного лідера Бруну Фернандеша, попри чутки про інтерес до португальського плеймейкера.

"Він — лідер, наш капітан. Це природно, що багато хто хоче Бруну… але ми хочемо зберегти його в Манчестер Юнайтед

Бруну — один з найкращих гравців світу", — цитує слова Рубена Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Бруну Фернандеш підтвердив, що мав конкретні можливості залишити Манчестер Юнайтед.