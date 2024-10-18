Англія

Легенда "червоних дияволів" поділилася своїми думками про ситуацію в клубі з Манчестера.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем прокоментував прихід нового співвласника "червоних дияволів" сера Джима Реткліффа.

"Зміни безперечно були потрібні. Клубу був потрібен свіжий погляд на те, як потрібно керувати ним і приймати рішення.

Мені подобається Джим. За ці роки я кілька разів зустрічався з ним у спільних друзів і гадаю, що він фанат і чудовий бізнесмен. Важливо, що вболівальники бачать його небайдужість.

Вболівальники втратили довіру до керівництва за ці роки. Але зараз, сподіваюся, все зміниться, проте для цього потрібен час. Ми, вболівальники Юнайтед, були досить терплячими протягом багатьох років, але ми хочемо повернути ті славні часи, і що швидше, то краще", — наводить слова Бекхема ESPN.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає призначення Франка.